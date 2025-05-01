Ищите женщину: стала известна истинная причина развода Галустяна

В браке с Викторией у Михаила на свет появились две дочери. О своем разводе юморист объявил с позицией, что жизнь продолжается, расстаются с женой они на доброй ноте. Примечательно, что из соцсетей Виктории совместные фото с мужем пропали более полугода назад. Вероятно, уже тогда все шло к расставанию.