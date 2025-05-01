Старейший астронавт NASA отметил 70-летие на российском корабле «Союз» в космосе

По словам астронавта, летавшего в космос четыре раза, возвращение на Землю всегда было «серьезным испытанием» для его организма. Петитт добавил, что на родной планете к нему вернулись обычные «скрипы и стоны» его тела. При этом в невесомости он чувствовал себя моложе на несколько десятилетий.