Старейший астронавт NASA отметил 70-летие на российском корабле «Союз» в космосе

Старейший штатный астронавт NASA Дон Петитт 20 апреля отметил свое 70-летие, пролетев сквозь атмосферу в российской капсуле «Союз» и таким образом завершив свою миссию на Международной космической станции (МКС) длительностью семь месяцев.
По словам астронавта, летавшего в космос четыре раза, возвращение на Землю всегда было «серьезным испытанием» для его организма. Петитт добавил, что на родной планете к нему вернулись обычные «скрипы и стоны» его тела. При этом в невесомости он чувствовал себя моложе на несколько десятилетий.
— Это заставляет меня чувствовать себя так, будто мне снова 30 лет. Все это заживает, потому что ты спишь, ты просто паришь, и твое тело, все эти маленькие боли и все остальное заживает, — отметил Петитт, его цитирует Associated Press.
Аппарат корабля «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также с американским астронавтом Дональдом Петтитом на борту приземлился в Казахстане 20 апреля. Российские космонавты находились на МКС с 11 сентября 2024 года. За это время они выполнили более 40 экспериментов и один раз вышли в открытый космос, установив на внешней стороне станции спектрометр «Монитор всего неба».