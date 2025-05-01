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В Молдове станет прохладнее, но зато очень комфортно: Готовимся к жаркому воскресенью — синоптики ожидают +32 градуса

Какой будет погода в пятницу, 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе завтра 20−23 градусов тепла. Средняя скорость ветра 9 км/час, максимальные порывы — 26 км/час. В общем, сносно, даже шляпы не улетят. Ночью в столице около + 8.

В прошлом году в этот день было 25 градусов тепла.

На юге Молдовы 22−23 градуса со знаком плюс, облачно, ночью +8.

На севере страны днём +17, ночью +3, облачно.

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