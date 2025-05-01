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Рекламный щит упал на посетителей фестиваля авиации на Северном Кипре

Рекламный щит упал на посетителей крупнейшего фестиваля авиации Teknofest на Северном Кипре. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в соцсетях.

Рекламный щит упал на посетителей крупнейшего фестиваля авиации Teknofest на Северном Кипре. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в соцсетях.

— Металлическую конструкцию сдуло сильными порывами ветра прямо на зрителей авиационного фестиваля Teknofest. В результате падения 20-метрового рекламного щита пострадали минимум три человека, — написал Telegram-канал Shot.

В начале апреля на одной из строительных площадок в столице 25-метровый строительный кран упал на бетономешалку, едва не убив водителя.

Ранее дерево упало на 10-летнюю девочку в Подольске из-за сильного ветра. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и гематому в области виска.

До этого на голову ребенка упал рекламный щит. Инцидент произошел, когда девочка вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу в Подмосковье. Из-за порыва ветра со столба на ребенка упал рекламный щит. Правоохранителями была организована доследственная проверка.