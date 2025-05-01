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Очередь на досмотр для проезда в Крым сократилась вдвое

1 мая в первой половине дня в очереди стояли порядка 2700 автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

Очередь на досмотр возле Крымского моста со стороны Краснодарского края к вечеру 1 мая сократилась вдвое относительно пиковых значений, которые наблюдались утром, сообщил Минтранс РФ.

Сейчас в очереди стоят порядка 1180 транспортных средств, в 11 утра их количество достигало 2700.

В министерстве отметили, что со стороны Краснодарского края работают две площадки досмотра. Это позволило сократить время досмотра, однако ожидание на въезд в Крым пока составляет более двух часов.

Ранее в Минтрансе объяснили причину рекордной пробки на Крымском мосту.

Сообщалось, что к 11 часам утра через пункт досмотра прошло свыше 3 тысяч машин — в 2,5 раза больше, чем в аналогичное время в прошлом году.