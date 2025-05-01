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Рубио станет врио помощника президента США по нацбезопасности вместо Уолтца

Госсекретарь США Марко Рубио станет временно исполняющим обязанности помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил сам американский лидер.

Госсекретарь США Марко Рубио станет временно исполняющим обязанности помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил сам американский лидер.

При этом Майкл Уолтц, который был снят с этой должности, будет назначен постпредом США при ООН.

— Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майкла Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

О том, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности, сообщил Fox News. До этого СМИ писали, что причиной отставки мог стать скандал, произошедший в марте. Чиновник добавил в закрытый чат с высокопоставленными американскими чиновниками главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, после чего тот опубликовал их переписку.

Уолтц был одним из чиновников, играющих важную роль в формировании внешней политики администрации США при Трампе. Он активно участвовал в вопросах безопасности на Ближнем Востоке и усилиях по Украине.