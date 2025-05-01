Рубио станет врио помощника президента США по нацбезопасности вместо Уолтца

О том, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности, сообщил Fox News. До этого СМИ писали, что причиной отставки мог стать скандал, произошедший в марте. Чиновник добавил в закрытый чат с высокопоставленными американскими чиновниками главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, после чего тот опубликовал их переписку.