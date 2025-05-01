Проданная лошадь сбежала и прошла 10 километров, чтобы вернуться к хозяину

7 апреля жители Малой Бронной улицы в Пресненском районе Москвы рассказали, что с начала марта борются с лошадьми, которых выгуливают по ночам под их окнами. Из-за цоканья копыт люди не могут открыть окна квартир и испытывают проблемы со сном. Жители дома добавили, что после прогулок территория возле домов часто взрыта копытами и на ней остаются экскременты.