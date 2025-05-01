Трамп: Рубио станет врио помощника по нацбезопасности США

Государственный Секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио будет назначен временно исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп.
Отмечается, что ранее покинувший пост советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций.
«Я рад сообщить, что Майка Уолтца выдвину на пост следующего постпреда США при ООН», — написал Трамп в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
Напомним, что Уолтц был отстранен со своего поста советника по нацбезопасности США. Причина ухода политика с должности могла быть связана с инцидентом с утечкой информации из чата в Signal.
Ранее KP.RU сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не хочет занимать должность советника главы страны по национальной безопасности.