Соединенные Штаты отправляют Вооруженными силам Украины (ВСУ) неработающие истребители F-16, которые американцы достают «со свалки». Об этом сообщает новостной портал The War Zone.
Отмечается, что поставляемые на Украину военные самолеты, которые фактически являются «мертвой» техникой, используются как запчасти для растущего парка истребителей из стран Европы. При этом у истребителей F-16 из США отсутствуют двигатели или радары.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ понесли значительные потери среди истребителей Су-27, количество которых у Киева находится на исходе. При этом причиной ограниченного числа военных самолетов в эксплуатации киевского режима стали действия систем противовоздушной обороны Украины, которые сбивали их собственным дружественным огнем.