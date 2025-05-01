Шаурму длиной 21 метр с четырьмя литрами соусов приготовили в Краснодаре

Шаурму длиной 21,11 метра, в которую добавили 20 видов соусов общим объемом четыре литра, приготовили на свежем воздухе в Краснодаре в День весны и труда. Кулинарное шоу прошло на Пушкинской площади в рамках фестиваля «Маевка 2025».
Над шаурмой трудились пять шеф-поваров краснодарских ресторанов при помощи 10 волонтеров. На блюдо потратили 12 килограмм филе бедра курицы, 14 килограмм свежих овощей, 2,5 килограмма корейской моркови, 80 листов лаваша и четыре литра соусов. Всего в центре города поварам удалось приготовить 500 порций фастфуда, передает «МК».
24 декабря 2024 года руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что в текущем году будет утвержден и вступит в силу ГОСТ на шаурму. Также он отметил, что Роскачество планирует провести повторные исследования блюда, поскольку в апреле 2024 года в шаурме обнаружили опасные бактерии.
В проекте ГОСТА для шаурмы закреплены только два варианта названия: шаурма и шаверма. В документе также указаны ингредиенты, которые могут быть использованы для ее производства — говядина, телятина, баранина, козлятина, курица, мясо индейки и свинина.