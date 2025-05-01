Шаурму длиной 21 метр с четырьмя литрами соусов приготовили в Краснодаре

24 декабря 2024 года руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что в текущем году будет утвержден и вступит в силу ГОСТ на шаурму. Также он отметил, что Роскачество планирует провести повторные исследования блюда, поскольку в апреле 2024 года в шаурме обнаружили опасные бактерии.