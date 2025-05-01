Новый факультатив по управлению дронами появится у 8−9 классов в Беларуси

Учебная программа факультатива построена на принципе практического обучения: значительная часть времени будет посвящена работе с виртуальными симуляторами и тренировкам по управлению дронами. Учащиеся получат базовые знания в области аэродинамики, механики, электроники, а также изучат основы программирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель курса — формирование технического мышления, развитие инженерных, изобретательских и творческих способностей, а также приобретение навыков работы с современными технологиями.