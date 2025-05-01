Новый факультатив по управлению дронами появится у 8−9 классов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.
Факультативный курс «Основы управления квадрокоптером» (Постановление № 83 от 25 апреля 2025 г.), появится в школах Беларуси с нового учебного года. Как уточнили в Минобре, новый факультатив направлен на популяризацию инженерных специальностей и развитие технического творчества среди школьников 8−9 классов.
Учебная программа факультатива построена на принципе практического обучения: значительная часть времени будет посвящена работе с виртуальными симуляторами и тренировкам по управлению дронами. Учащиеся получат базовые знания в области аэродинамики, механики, электроники, а также изучат основы программирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель курса — формирование технического мышления, развитие инженерных, изобретательских и творческих способностей, а также приобретение навыков работы с современными технологиями.
Для обеспечения высокого качества преподавания методическую поддержку педагогам будут оказывать специалисты Национального детского технопарка и Белорусской государственной академии авиации.
Также Минобр считает, что изучение управления квадрокоптером является перспективным направлением.
В частности, это даст школьникам развитие навыков быстрого реагирования и решения проблем в реальном времени, необходимых для принятия эффективных решений, а также формирование ответственности и дисциплины через изучение правил безопасной эксплуатации БПЛА.
В последующем такие навыки станут конкурентным преимуществом на рынке труда в связи с растущим спросом на специалистов в области беспилотных технологий в различных секторах экономики.
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