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В Ингушетии лошадь вернулась к своему хозяину спустя год после продажи

За двое суток лошадь прошла больше 10 километров.

Источник: Аргументы и факты

В Ингушетии лошадь по кличке Мажор вернулась к своему хозяину спустя год после продажи, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, местный житель растил Мажора с полутора лет, однако в прошлом году вынужден был продать из-за финансовых трудностей.

Спустя год — в 2025 — лошадь сбежала от нового хозяина и вернулась к прежнему владельцу, пройдя 10 километров.

После возвращения Мажора мужчина решил выкупить лошадь обратно. С помощью земляков ему удалось собрать нужные 300 тысяч и вернуть себе любимчика.

Ранее в полиции объяснили, зачем нижегородец завел коня в многоквартирный дом.