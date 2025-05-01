В Ингушетии лошадь вернулась к своему хозяину спустя год после продажи

В Ингушетии лошадь по кличке Мажор вернулась к своему хозяину спустя год после продажи, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, местный житель растил Мажора с полутора лет, однако в прошлом году вынужден был продать из-за финансовых трудностей.
Спустя год — в 2025 — лошадь сбежала от нового хозяина и вернулась к прежнему владельцу, пройдя 10 километров.
После возвращения Мажора мужчина решил выкупить лошадь обратно. С помощью земляков ему удалось собрать нужные 300 тысяч и вернуть себе любимчика.
Ранее в полиции объяснили, зачем нижегородец завел коня в многоквартирный дом.