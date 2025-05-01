Пробка у Крымского моста уменьшилась вдвое

«По состоянию на 18 часов в очереди на досмотр со стороны Краснодарского края ожидает 1 180 транспортных средств. Это более чем в два раза меньше, чем количество машин, которое было в очереди сегодня в 11 часов», — сообщила пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что сейчас время ожидания для заезда на полуостров составляет около двух часов. Задействованы две площадки, на которых работают все посты ручного досмотра.
Напомним, что днём длина пробки к Крымскому мосту достигла 10 километров. Со стороны Тамани перед въездом на сооружение стояли 2 635 транспортных средств. В связи с огромным затором на подъездах к Крымскому мосту российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть варианты увеличения пропускной способности КПП. Также РСТ просит принять меры для оптимизации транспортных потоков на время майских праздников.