Бессент: Трамп дал Зеленскому «флеш-роял» из карт, и теперь их покажут России

— Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: «У вас нет козырей». И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-роял. Потому что сейчас мы можем взять эти карты, идти и показывать российскому руководству, — сказал он в эфире Fox Business.