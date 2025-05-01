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Бессент: Трамп дал Зеленскому «флеш-роял» из карт, и теперь их покажут России

В прошлом президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинского президента Владимира Зеленского как человека без козырей. Однако теперь глава Белого дома вручил ему флеш-роял из карт. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

В прошлом президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинского президента Владимира Зеленского как человека без козырей. Однако теперь глава Белого дома «вручил» ему «флеш-роял» из карт. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

— Помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: «У вас нет козырей». И знаете что? Президент Трамп теперь раздал ему флеш-роял. Потому что сейчас мы можем взять эти карты, идти и показывать российскому руководству, — сказал он в эфире Fox Business.

«Флеш-роял» — это наивысшая комбинация из пяти карт одной масти в покере. В конце февраля Трамп произнес слова о необходимости рассматривать Зеленского как лишенного козырей в контексте его визита в Белый дом 28 февраля. В тот день встреча закончилась напряженной перепалкой в Овальном кабинете.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Зеленским призвал его заключить сделку по ресурсам, так как Россия «больше и сильнее». Президент США также добавил, что после того как он реформировал вооруженные силы, РФ якобы стала не такой сильной.