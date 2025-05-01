Как отметил Филиппо, глава киевского режима Владимир Зеленский также заинтересован в продолжении боевых действий на Украине. Французский политик напомнил про утраченную легитимность Зеленского, отметив, что отказ от мирных переговоров является условием его пребывания у власти в стране.