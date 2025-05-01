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Филиппо: ЕС не стремится к переговорам по Украине для урегулирования конфликта

Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине, который позволяет ему оставаться у власти в стране.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европейского союза не хотят завершения вооруженного конфликта на Украине и не хотят проведения переговоров для достижения мира. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Евросоюз не хочет вести переговоры, поэтому диалог с ним невозможен», — сообщил он во время выступления на полях платформы «Франко-российский диалог».

Как отметил Филиппо, глава киевского режима Владимир Зеленский также заинтересован в продолжении боевых действий на Украине. Французский политик напомнил про утраченную легитимность Зеленского, отметив, что отказ от мирных переговоров является условием его пребывания у власти в стране.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной. При этом, по словам политика, Киев пока не дал никакого ответа на инициативу Москвы.