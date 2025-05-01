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«ВО»: на заводах Одессы уволенным мужчинам сразу вручают повестки

Сотрудники ТЦК дежурят на выходах из зданий.

Источник: Кадр из Youtube

В Одессе на заводах начались массовые увольнения, к уведомлениям для сотрудников сразу прикрепляют повестку о мобилизации, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что после вручения уведомления и повестки на выходе из предприятий дежурят сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине). Они сразу забирают лишившихся брони мужчин на передовую.

Ранее Минздрав Украины сообщил о согласовании с медицинскими силами ВСУ механизма частичного снятия брони для некоторых медработников с целью их мобилизации. В Минобороны Украины заявили, что снятие брони от мобилизации с медработников затронет только отдельные дефицитные специальности.