«ВО»: на заводах Одессы уволенным мужчинам сразу вручают повестки

В Одессе на заводах начались массовые увольнения, к уведомлениям для сотрудников сразу прикрепляют повестку о мобилизации, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
Сообщается, что после вручения уведомления и повестки на выходе из предприятий дежурят сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине). Они сразу забирают лишившихся брони мужчин на передовую.
Ранее Минздрав Украины сообщил о согласовании с медицинскими силами ВСУ механизма частичного снятия брони для некоторых медработников с целью их мобилизации. В Минобороны Украины заявили, что снятие брони от мобилизации с медработников затронет только отдельные дефицитные специальности.