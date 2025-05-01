«ВО»: на заводах Одессы уволенным мужчинам сразу вручают повестки

Ранее Минздрав Украины сообщил о согласовании с медицинскими силами ВСУ механизма частичного снятия брони для некоторых медработников с целью их мобилизации. В Минобороны Украины заявили, что снятие брони от мобилизации с медработников затронет только отдельные дефицитные специальности.