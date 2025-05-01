«ВО»: ВС РФ начали штурм Красноармейска

По данным Telegram-канала Condottiero, российские штурмовые роты на 20:30 по московскому времени прорвали опорники ВСУ на южной окраине города. Они зашли в микрорайоны Парковый и Лазурный. Сведения о том, что российские военнослужащие начали штурм Красноармейка, также подтверждает Telegram-канал «Военное дело».