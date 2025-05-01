«ВО»: ВС РФ начали штурм Красноармейска

Подразделения ВС РФ начали штурм города Красноармейска (Покровска), который расположен в ДНР, пишет «Военный обозреватель».
По данным Telegram-канала Condottiero, российские штурмовые роты на 20:30 по московскому времени прорвали опорники ВСУ на южной окраине города. Они зашли в микрорайоны Парковый и Лазурный. Сведения о том, что российские военнослужащие начали штурм Красноармейка, также подтверждает Telegram-канал «Военное дело».
«ВС РФ начали бои за Покровск в ДНР. Подразделения штурмуют южную часть города», — сказано в публикации.
Ранее, 30 апреля, сообщалось, что элитные подразделения ВСУ перебросили на красноармейское направление. Боец Борис Дамьянович отметил, что местный оборонительный узел важен для ВСУ, так как через него проходит снабжение украинских военных на близлежащих участках линии боевого соприкосновения.