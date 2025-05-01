Ученые обнаружили новый вид опасных для человека червей

Международная группа исследователей из Национального музея естественной истории, а также университетов Дрекселя, Северной Каролины, Джеймса Кука и Щецина обнаружила ранее неизвестный вид плоских червей, чье распространение способно представлять потенциальную угрозу для человека.
Визуально новый вид, получивший название Amaga pseudobama, напоминает Obama nungara, который присутствует на территории всего европейского континента. Организмы длиной в несколько сантиметров обладают коричневой расцветкой и имеют южноамериканское происхождение, хотя ранее их не находили в этом регионе.
Из-за внешней схожести червей с Obama nungara их сложнее идентифицировать и отслеживать ареал. При этом существа значительно различаются на молекулярном уровне.
Червей впервые обнаружили на территории американской Северной Каролины (США) в 2020 году. Особей также заметили во Флориде и Джорджии. Исследователи допустили, что этот вид уже мог проникнуть в соседние регионы Штатов.
Ученые обратили внимание на то, что для оценки экологических последствий и уточнения границ распространения вида необходимо продолжительное наблюдение за открытыми червями, дополненное методами геномного анализа, исследование было опубликовано в журнале PeerJ.
14 января австралийские ученые открыли новый вид смертельно опасного воронкообразного паука и назвали его Atrax christenseni — в честь актера Криса Хемсворта. Впервые особь обнаружили еще в первой половине 2000-х годов, после чего ее долгое время изучали эксперты ряда ведущих профильных университетов и институтов.