Ученые обнаружили новый вид опасных для человека червей

Визуально новый вид, получивший название Amaga pseudobama, напоминает Obama nungara, который присутствует на территории всего европейского континента. Организмы длиной в несколько сантиметров обладают коричневой расцветкой и имеют южноамериканское происхождение, хотя ранее их не находили в этом регионе.