ГАИ озвучила подробности ДТП с лесовозом и поездом Минск-Гомель

Напомним, вечером среды, 30 апреля, в Жлобинском районе 27-летний водитель лесовоза, направляясь из агрогородка Красный Берег в сторону трассы М-5 Минск-Гомель, оказался на путях на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом, следующим из Минска в Гомель. Столкновения избежать не удалось и в результате ДТП у поезда оказались повреждены не только локомотив, но и два вагона, в которых находились пассажиры. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал..