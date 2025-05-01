ГАИ озвучила подробности ДТП с лесовозом и поездом Минск-Гомель. Об этом сообщает телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облиспокома.
Напомним, вечером среды, 30 апреля, в Жлобинском районе 27-летний водитель лесовоза, направляясь из агрогородка Красный Берег в сторону трассы М-5 Минск-Гомель, оказался на путях на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом, следующим из Минска в Гомель. Столкновения избежать не удалось и в результате ДТП у поезда оказались повреждены не только локомотив, но и два вагона, в которых находились пассажиры. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал..
По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность грузовика. По словам водителя, он внезапно потерял управление на регулируемом переезде, так как у лесовоза заглох двигатель, что и привело к столкновению с приближающимся поездом.
В Минлесхозе со ссылкой на Гомельский ГПЛХО подтвердили, что в момент заезда лесовоза на железнодорожные пути на светофоре еще не было запрещающего сигнала.
В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства и точные причины случившегося.
Ранее мы сообщали, что поджог автомобиля стал причиной лесного пожара в Беларуси.
А еще, что новый факультатив по управлению дронами появится у 8−9 классов в Беларуси.
Также школьники Беларуси могут побороться за поездку на ледоколе к Северному полюсу.