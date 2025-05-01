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Вэнс заявил о существовании огромной пропасти между Россией и Украиной

Джей Ди Вэнс заявил, что между позициями Москвы и Киева по урегулированию конфликта существует огромная пропасть.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Украиной существует огромная пропасть, которая проявляется в позициях стран по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом в интервью для телеканала Fox News заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — сообщил американский политик.

Вэнс отметил, что Вашингтон в настоящий момент «направляет все свои дипломатические усилия на сближение позиций по урегулированию конфликта», озвученные представителями Москвы и Киева.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Джей Ди Вэнса, что США намерены вести активную работу и добиваться начала прямых переговоров между Россией и Украиной по окончанию боевых действий в течение ближайших 100 дней.