Вэнс заявил о существовании огромной пропасти между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной существует огромная пропасть, которая проявляется в позициях стран по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом в интервью для телеканала Fox News заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — сообщил американский политик.
Вэнс отметил, что Вашингтон в настоящий момент «направляет все свои дипломатические усилия на сближение позиций по урегулированию конфликта», озвученные представителями Москвы и Киева.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Джей Ди Вэнса, что США намерены вести активную работу и добиваться начала прямых переговоров между Россией и Украиной по окончанию боевых действий в течение ближайших 100 дней.