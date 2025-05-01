Тренера и игрока итальянского «Интера» дисквалифицировали из-за связей с мафией

Футболист итальянского клуба «Интер» Хакан Чалханоглу и главный тренер команды Симоне Индзаги были отстранены на один матч чемпионата страны из-за связей фанатов их команды с представителями мафии. Об этом сообщило издание Gazzetta dello Sport.
По данным журналистов, Чалханоглу и Индзаги общались с представителем ультрас «Интера» Марко Фердико на тему распределения дополнительных билетов на финал Лиги чемпионов 2023 года. В сентябре 2024 года Фердико был задержан в числе 19 человек по подозрению в преступлениях, включая связи с мафией.
Главные тренер и футболист согласились на сделку со следствием, что помогло смягчить их наказания. В то же время прокуратура наложила штрафы на «Интер» (70 тысяч евро) и «Милан» (30 тысяч евро), пишет издание.
Ранее суд в Испании назначил штраф бывшему главе Королевской федерации футбола (RFEF) Луису Рубиалесу в размере 10,8 тысячи евро за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Также ему запретили приближаться к спортсменке ближе чем на 200 метров в течение года.