Тренера и игрока итальянского «Интера» дисквалифицировали из-за связей с мафией

По данным журналистов, Чалханоглу и Индзаги общались с представителем ультрас «Интера» Марко Фердико на тему распределения дополнительных билетов на финал Лиги чемпионов 2023 года. В сентябре 2024 года Фердико был задержан в числе 19 человек по подозрению в преступлениях, включая связи с мафией.