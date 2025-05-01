В США раскрыли неожиданное условие соглашения с Украиной

В Белом доме сделали очередное заявление относительно партнерства США и Киева по послевоенному восстановлению Украины. По словам американских чиновников, оно исключает участие любых государств, компаний или лиц, которые якобы могут быть заподозрены в связях с российским военно-промышленным комплексом.
«Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда», — говорится в заявлении, которое было обнародовано в четверг администрацией США.
Ранее KP.RU сообщал, что США и Украина подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда реконструкции.
В Вашингтоне уже оценили сделку по ресурсам Украины, назвав ее шагом к урегулированию конфликта.
А вот украинский депутат Железняк заявил, что соглашение США и Украины несет угрозу для Киева.