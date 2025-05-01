В США раскрыли неожиданное условие соглашения с Украиной

В Белом доме сделали очередное заявление относительно партнерства США и Киева по послевоенному восстановлению Украины. По словам американских чиновников, оно исключает участие любых государств, компаний или лиц, которые якобы могут быть заподозрены в связях с российским военно-промышленным комплексом.