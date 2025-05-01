Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли неожиданное условие соглашения с Украиной

Белый дом: партнёрство Киева и США исключает участие лиц, связанных с ВПК РФ.

В Белом доме сделали очередное заявление относительно партнерства США и Киева по послевоенному восстановлению Украины. По словам американских чиновников, оно исключает участие любых государств, компаний или лиц, которые якобы могут быть заподозрены в связях с российским военно-промышленным комплексом.

«Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда», — говорится в заявлении, которое было обнародовано в четверг администрацией США.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Украина подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда реконструкции.

В Вашингтоне уже оценили сделку по ресурсам Украины, назвав ее шагом к урегулированию конфликта.

А вот украинский депутат Железняк заявил, что соглашение США и Украины несет угрозу для Киева.