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«Особое очарование»: стилист Рогов пояснил, почему стоит носить мятую одежду

Мятые ткани одежды сейчас очень популярны и придают образу особый шарм. Таким советом стиля поделился стилист, ведущий шоу Модный приговор Александр Рогов.

Мятые ткани одежды сейчас очень популярны и придают образу особый шарм. Таким советом стиля поделился стилист, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Рогов.

— Жатые и мятые ткани сейчас на пике популярности. Значительный плюс таких вещей — их не нужно гладить! Такая текстура придает вещам особое очарование, — написал он в своем Telegram-канале.

Главным направлением сезона 2025 стал бохо-стиль. Основу этого направления составляют легкие, струящиеся ткани, природные оттенки и натуральные материалы. Чтобы создать повседневный женский образ, рекомендуется выбирать натуральный макияж и оставить волосы в естественном виде, избегая сложных укладок.

«Вечерняя Москва» ознакомилась с новыми трендами и вместе со стилистом Изабелль Ен выяснила, какая одежда будет актуальна этой весной.

Ранее Рогов отмечал, что корсеты стоит сочетать со спортивными штанами и платьями. В качестве примера он привел стиль американской топ-модели Беллы Хадид, которая часто дополняет свои образы корсетами. Он призвал россиянок вдохновляться ее модным вкусом и публикациями в соцсетях.