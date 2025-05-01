«Особое очарование»: стилист Рогов пояснил, почему стоит носить мятую одежду

Ранее Рогов отмечал, что корсеты стоит сочетать со спортивными штанами и платьями. В качестве примера он привел стиль американской топ-модели Беллы Хадид, которая часто дополняет свои образы корсетами. Он призвал россиянок вдохновляться ее модным вкусом и публикациями в соцсетях.