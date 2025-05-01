Полвека на орбите: советская АМС «Космос-482» может упасть на Землю в начале мая

29 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о планах отправить на Луну шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов — «Луну-26», «Луну-29», «Луну-27» № 1 и № 2, «Луну-28» и «Луну-30». Кроме того, по словам Баканова, Россия и КНР скоро начнут совместную разработку Международной лунной станции. В проекте уже участвуют 13 партнеров из других стран.