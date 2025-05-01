Полвека на орбите: советская АМС «Космос-482» может упасть на Землю в начале мая

Выведенная из эксплуатации советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482» спустя 53 года нахождения на орбите может упасть на Землю в период с 7 по 13 мая. Об этом в четверг, 1 мая, заявил астроном Джонатан Макдауэлл.
Ученый пояснил, что у зонда, размеры которого сопоставимы с автомобилем, есть все шансы «пережить» вхождение в атмосферу, после чего объект достигнет поверхности планеты.
— В таком случае я ожидаю, что у него будет шанс врезаться в кого-то один на несколько тысяч, — написал Макдауэлл в своем блоге.
СССР запустил АМС «Космос-482» в марте 1972 года. Зонд должен был отправиться к Венере для сбора данных о планете, однако из-за технической неисправности станция осталась на орбите Земли.
29 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил о планах отправить на Луну шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов — «Луну-26», «Луну-29», «Луну-27» № 1 и № 2, «Луну-28» и «Луну-30». Кроме того, по словам Баканова, Россия и КНР скоро начнут совместную разработку Международной лунной станции. В проекте уже участвуют 13 партнеров из других стран.