Министр спорта Словакии призвал вызвать игроков из КХЛ в сборную на ЧМ

Министр спорта и туризма Словакии Рудольф Гуляк призвал президента Словацкого хоккейного союза Мирослава Шатана привлечь как можно больше игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира. Его слова приводит Sport.sk.
«Как болельщик словацкого хоккея, а также как представитель правительства, настоятельно прошу вас при формировании команды учесть как можно больше игроков из КХЛ. Давайте не будем вмешивать политику в спорт», — отметил он.
Напомним, с весны 2023 года Словацкая федерация хоккея не вызывает в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ.
Ранее Александр Овечкин заявил, что принял бы участие в матчах между НХЛ и КХЛ.
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