Первомай без багетов и круассанов: Гастрономический коллапс охватил Францию

В День труда французы неожиданно столкнулись с нехваткой главных символов своей гастрономии — свежих багетов и круассанов. Причиной стало то, что пекарням, как и другим предприятиям, законом запрещено работать в этот официальный выходной. Об этом сообщил телеканал BFM TV.