Первомай без багетов и круассанов: Гастрономический коллапс охватил Францию

По информации канала, праздничная тишина в булочных испортила праздник около 12 миллионам жителей страны. Ситуацию прокомментировал глава Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Франции Доминик Анракт, выразивший явное недовольство сложившимся порядком.
«Я не считаю это нормальным. Мы ведь думали, что являемся такой же необходимой профессией, как журналисты или врачи», — заявил Анракт, намекая на необходимость пересмотра правил.
Отсутствие багетов — не единственная напасть, которая обрушилась на французов в ходе празднования 1 Мая. В Париже участники первомайской демонстрации и вовсе угодили в стычку с полицией.