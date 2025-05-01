Журналиста RT Боуза, задержанного в Румынии, депортировали

Боуза задержали по прилете в румынскую столицу. Полицейские пришли задерживать его прямо в самолет. МИД РФ осудил задержание. Официальный представитель Мария Захарова подчеркнула, что журналист легально пересек границу и ничего не нарушал. По словам дипломата, ему фактически запретили заниматься профессиональной деятельностью. При этом дипломат добавила, что заявления Бухареста о якобы вмешательстве России в выборы в Румынии являются ложью, сумасшествием и безумием.