Американские астронавты успешно завершили шестичасовой выход в открытый космос

Работы вне борта станции стартовали в 09:05 по времени Восточного побережья США (16:05 мск). За шесть часов пребывания в космосе Макклейн и Айерс выполнили все ключевые задачи: демонтировали старое коммуникационное оборудование и установили крепление под солнечную панель iROSA. Остальные элементы новой системы электропитания будут доставлены на станцию позже. Кроме того, астронавты справились с дополнительными техническими задачами: они протянули силовой кабель к российской части станции и демонтировали элементы микрометеоритной защиты.