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Американские астронавты успешно завершили шестичасовой выход в открытый космос

Два астронавта NASA — Энн Макклейн и Николь Айерс — завершили плановый выход в открытый космос с Международной космической станции. Операция транслировалась в прямом эфире на официальной платформе американского аэрокосмического агентства.

Работы вне борта станции стартовали в 09:05 по времени Восточного побережья США (16:05 мск). За шесть часов пребывания в космосе Макклейн и Айерс выполнили все ключевые задачи: демонтировали старое коммуникационное оборудование и установили крепление под солнечную панель iROSA. Остальные элементы новой системы электропитания будут доставлены на станцию позже. Кроме того, астронавты справились с дополнительными техническими задачами: они протянули силовой кабель к российской части станции и демонтировали элементы микрометеоритной защиты.

Этот выход стал 275-м по счёту за историю МКС. Для Энн Макклейн это уже третий опыт нахождения в открытом космосе, в то время как для Николь Айерс — первый.

Ранее эксперты NASA сообщили, что на Марсе было обнаружено ранее неизвестное отверстие. Его диаметр более 90 метров. Специалисты не исключают, что оно ведёт в ещё большее подземное пространство.