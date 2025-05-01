Журналиста Боуза, прилетевшего в Румынию освещать выборы, депортировали

Корреспондент RT Чей Боуз, прибывший на территорию Румынии для освещения выборов в стране, депортирован, информирует РИА Новости.
В настоящее время он летит в Турцию.
«Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем», — рассказал агентству представитель RT.
Журналиста задержали, когда он прилетел в Бухарест. Задержание было проведено прямо на борту воздушного судна.
Шестеро румынских правоохранителей заявили, что их «старшие хотят поговорить» с Боузом.
Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что слухи о якобы вмешательстве РФ в выборы в Румынии являются безумием и ложью.
Захарова подчеркнула, что Боуз пересёк границу легально. Она отметила, что журналисту фактически запретили заниматься профессиональной деятельностью.