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Журналиста Боуза, прилетевшего в Румынию освещать выборы, депортировали

Сотрудники полиции вывели Боуза из самолёта сразу после прилёта.
Источник: Аргументы и факты

Корреспондент RT Чей Боуз, прибывший на территорию Румынии для освещения выборов в стране, депортирован, информирует РИА Новости.

В настоящее время он летит в Турцию.

«Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем», — рассказал агентству представитель RT.

Журналиста задержали, когда он прилетел в Бухарест. Задержание было проведено прямо на борту воздушного судна.

Шестеро румынских правоохранителей заявили, что их «старшие хотят поговорить» с Боузом.

Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что слухи о якобы вмешательстве РФ в выборы в Румынии являются безумием и ложью.

Захарова подчеркнула, что Боуз пересёк границу легально. Она отметила, что журналисту фактически запретили заниматься профессиональной деятельностью.