Тренер и игрок «Интера» получили дисквалификацию за связи с мафией

В результате расследования о предполагаемых связях фанатских группировок с организованной преступностью, полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу и тренер команды Симоне Индзаги были дисквалифицированы на одну игру национального чемпионата. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на прокуратуру города Милан.