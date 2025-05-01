Тренер и игрок «Интера» получили дисквалификацию за связи с мафией

В результате расследования о предполагаемых связях фанатских группировок с организованной преступностью, полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу и тренер команды Симоне Индзаги были дисквалифицированы на одну игру национального чемпионата. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на прокуратуру города Милан.
По сведениям источника, Чалханоглу и Индзаги контактировали с лидером фанатского движения «Интера» Марко Фердико с целью получения дополнительной квоты билетов на финальный матч Лиги чемпионов 2023 года, в котором «Интер» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
Фердико и группа из 18 человек были задержаны в сентябре 2024 года по обвинениям, включающим причастность к мафиям.
Содействие тренера и игрока следствию позволило ограничиться отстранением всего на один матч. Помимо этого, футбольный клуб «Интер» был оштрафован на 70 тысяч евро.