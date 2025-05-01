В Москве окропили святой водой робота-доставщика во время крестного хода

«Попался в наши сети робот, “…” ехал, наверное, навстречу. Ладно, ехал бы вместе с нами, крестным ходом. А он попался навстречу. Ну что, тут батюшка проявил, видите, какую инициативу? Такую, которая всем понравилась», — рассказали изданию в храме.