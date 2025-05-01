В Москве окропили святой водой робота-доставщика во время крестного хода

В Москве во время крестного хода в Петровском парке православный священник окропил святой водой робота-доставщика. Об этом информирует РБК со ссылкой на районное сообщество Вконтакте «Аэропорт и Сокол».
При этом в храме Благовещения Богородицы рассказали, что это была спонтанная инициатива священника.
«Попался в наши сети робот, “…” ехал, наверное, навстречу. Ладно, ехал бы вместе с нами, крестным ходом. А он попался навстречу. Ну что, тут батюшка проявил, видите, какую инициативу? Такую, которая всем понравилась», — рассказали изданию в храме.
Если внутри робота-доставщика находился заказ, то после окропления его святой водой еда считается освященной.
Тем временем целебные воды в Ессентуках освятили перед курортным сезоном.
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