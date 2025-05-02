Что можно и нельзя делать в день Ивана Воина 2 мая на Ветхопещерник

Православная церковь 2 мая вспоминает святого Иоанна Ветхопещерника, а также Иоанна Воина. В народе принято отмечать день Ивана Воина. Есть еще одно название — Ветхопещерник. Согласно приметам, если святому помолиться, то можно быстро найти пропажу или же вора.
Что нельзя делать 2 мая.
Запрещено ходить в бассейн, сауну, баню. Если нарушить запрет, то можно себе забрать все проблемы. День не подходит для тяжелой работы. Предки верили, что подобное может обернуться неприятными хлопотами. Кроме того, беременным не следует 2 мая одалживать свои вещи, так как вместе с ними можно отдать энергию и силу.
Что можно делать 2 мая.
По традиции, в данный день пекли пирожки с разными начинками. Предки верили: чем разнообразнее будут начинки, то тем богаче окажется урожай. А еще старались задобрить весну. Для этого на земле расстилали сотканный холст, выкладывая не него выпечку.
Согласно приметам, золотая заря указывает на хорошую погоду. В том случае, если 2 мая установилась теплая погода, то ждали похолодания в конце мая.
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