Что можно и нельзя делать в день Ивана Воина 2 мая на Ветхопещерник

Запрещено ходить в бассейн, сауну, баню. Если нарушить запрет, то можно себе забрать все проблемы. День не подходит для тяжелой работы. Предки верили, что подобное может обернуться неприятными хлопотами. Кроме того, беременным не следует 2 мая одалживать свои вещи, так как вместе с ними можно отдать энергию и силу.