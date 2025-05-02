Перечень оснований для признания иностранными агентами расширят: кого к ним будут относить

Кроме того президент России Владимир Путин подписал несколько важных законов. Один из них вводит новые ограничения для иностранных агентов. Теперь им запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью в стране. Если иноагент работает в школе, университете или другой образовательной организации, его должны уволить. Если же иноагентом признана сама организация, она лишается лицензии на образовательную деятельность и закрывается.