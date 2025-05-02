Перечень оснований для признания иностранными агентами расширят: кого к ним будут относить

Со 2 мая в России вступит в силу закон, усиливающий контроль за деятельностью иноагентов. Теперь к ним будут причислять тех, кто помогает выполнять решения международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если эти действия угрожают безопасности страны.
Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил направлять деньги со специальных счетов артистов, признанных иноагентами, на восстановление новых регионов России и поддержку участников специальной военной операции.
Кроме того президент России Владимир Путин подписал несколько важных законов. Один из них вводит новые ограничения для иностранных агентов. Теперь им запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью в стране. Если иноагент работает в школе, университете или другой образовательной организации, его должны уволить. Если же иноагентом признана сама организация, она лишается лицензии на образовательную деятельность и закрывается.