Календарь на 2 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В первые дни мая многие российские дачники открывают сезон грядок. Неудивительно, что 2 мая отмечается День садовода — неофициальный праздник всех, кто с весны до осени живет с секатором в одной руке и лейкой в другой. Пусть в календаре эта дата не значится красной, миллионы людей с удовольствием отмечают ее на своих «шести сотках». Праздник этот — не только про будущий урожай кабачков, моркови и яблок, но и про любовь к земле, терпение, уход и заботу, радость от первых ростков. В этот день советуют хотя бы пересадить комнатный цветок — чтобы почувствовать связь с природой, даже если ваш «огород» умещается на подоконнике.