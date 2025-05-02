Соединённые Штаты ещё не намерены снимать санкции с Российской Федерации, заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
Она отметила, что в настоящее время все ограничительные меры «остаются в силе».
«Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», — сказала Брюс.
Заявление прозвучало в ходе брифинга.
Напомним, в Российской Федерации неоднократно заявляли, что РФ считает данные санкции незаконными. При этом в Москве подчеркнули, российская сторона прекрасно адаптировалась к ограничительным мерам.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовы признать Крым территорией Российской Федерации.