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Госдеп: США пока не планируют снимать санкции с РФ

В настоящее время все ограничительные меры «остаются в силе».

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты ещё не намерены снимать санкции с Российской Федерации, заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

Она отметила, что в настоящее время все ограничительные меры «остаются в силе».

«Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», — сказала Брюс.

Заявление прозвучало в ходе брифинга.

Напомним, в Российской Федерации неоднократно заявляли, что РФ считает данные санкции незаконными. При этом в Москве подчеркнули, российская сторона прекрасно адаптировалась к ограничительным мерам.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовы признать Крым территорией Российской Федерации.