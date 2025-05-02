Дни победы: Машков — в Брестской крепости, Пореченков — на побывке

Сериал рассказывает о судьбе человека в безжалостное время, который не просто обманул смерть, но силой воли и характером смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом к новой жизни. В 1939 году майор Иван Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Но именно его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим этапом будущей победы.