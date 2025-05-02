На кровать присяду я: гостиничные страсти «Диктофона» и документооборот «ВЕЩИ»

Макаров выбрал довольно смелый для нынешних времен ход, записав концептуальный альбом, отсылающий названием не меньше чем к Morrison Hotel известно кого, а звуком и лирикой — к отечественному андерграунду 80-х годов прошлого века (которые, как метко заметил один отечественный критик, «были нашими 60-ми»). Практически все партии инструментов (кроме ударных) были записаны самим Антоном в его студии в Жуковском — что, понятно, будит в памяти образ другого музыкального трудоголика, Принса (и, надо заметить, местами гитара Макарова немного напоминает стиль великого американца). Собственные композиции практически все попадают в цель, а выбор песен для каверов просто идеален — открывающая альбом «Союзпечать» Мамонова и завершающий «Старый отель» Хавтана и Кавалеряна точно ложатся в музыкальную и текстовую канву этого opus magnum бывшего вундеркинда. Для особых же ценителей припасена тонкая музыкальная шутка про «Анастасию Т.» — в девичестве всем давно знакомую как Сюзи Кью.