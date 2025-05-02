Война и мир: какие кинопремьеры ждут нас в мае

Макс — юная фанатка автоспорта, она профессионально занимается картингом и уверена, что в этом ее призвание. Однако в 17 лет, устав бороться за мечту, она бросает гонки, чтобы найти занятие поспокойнее. Но ей не уйти от судьбы: девушка знакомится с отставным гонщиком, который становится ее тренером и помогает ей получить место в академии, где готовят лучших автогонщиков мира. Там она знакомится с честолюбивым красавчиком Уиллом, который, как и сама Макс, грезит о победе в «Формуле 1». Между ними вспыхивает искра — но не всё так просто в мире автоспорта, и Макс придется выбирать между своими профессиональными стремлениями и своим чувством.