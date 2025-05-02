Международный день ничегонеделания и День без штанов: какие праздники отмечают в России и мире 2 мая

В Международный день ничегонеделания необходимо вспоминать о том, что работа — это лишь часть жизни, и посвящать все свое время и здоровье только ей — неправильно. Это может привести к выгоранию и проблемам со здоровьем. Даже если 2 мая необходимо идти на работу, можно освободить для отдыха хотя бы вечер.