Народный календарь. Почему в Луков день, 5 мая, нужно съесть головку лука

Православные христиане 5 мая вспоминают апостола от семидесяти Луку — друга и единомышленника святого Павла, создателя Деяния святых апостолов и одного из четырех Евангелий. В народном календаре эту дату прозвали Луковым днем.
Святой Лука был сведущ в юридических вопросах, поэтому в поездках часто сопровождал Павла в качестве правового консультанта. Он также написал икону святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
В народе праздник, посвященный Луке, связывали с работами по посадке лука. Его считали целебным и применяли практически от всех недугов: простуды, боли в животе и так далее. Также этот овощ добавляли во многие блюда. В Луков день было принято посещать церковь, молиться святому и просить помощи в финансовых и семейных делах. Также считалось, что если 5 мая съесть головку лука, то наладятся все дела, а здоровье будет крепким весь год. Также в этот день не стоит печь блины, это может привести к неурядицам в семье.
Приметы погоды.
Кукушка закуковала — морозов больше не будет.
Гроза сулит хороший урожай.
Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.
Именины отмечают: Виталий, Галактион, Федор, Климент, Всеволод.