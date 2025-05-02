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Народный календарь. Почему в Луков день, 5 мая, нужно съесть головку лука

Православные христиане 5 мая вспоминают апостола от семидесяти Луку — друга и единомышленника святого Павла, создателя Деяния святых апостолов и одного из четырех Евангелий. В народном календаре эту дату прозвали Луковым днем.

Православные христиане 5 мая вспоминают апостола от семидесяти Луку — друга и единомышленника святого Павла, создателя Деяния святых апостолов и одного из четырех Евангелий. В народном календаре эту дату прозвали Луковым днем.

Святой Лука был сведущ в юридических вопросах, поэтому в поездках часто сопровождал Павла в качестве правового консультанта. Он также написал икону святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В народе праздник, посвященный Луке, связывали с работами по посадке лука. Его считали целебным и применяли практически от всех недугов: простуды, боли в животе и так далее. Также этот овощ добавляли во многие блюда. В Луков день было принято посещать церковь, молиться святому и просить помощи в финансовых и семейных делах. Также считалось, что если 5 мая съесть головку лука, то наладятся все дела, а здоровье будет крепким весь год. Также в этот день не стоит печь блины, это может привести к неурядицам в семье.

Приметы погоды.

Кукушка закуковала — морозов больше не будет.

Гроза сулит хороший урожай.

Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.

Именины отмечают: Виталий, Галактион, Федор, Климент, Всеволод.