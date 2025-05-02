Народный календарь. Почему в Луков день, 5 мая, нужно съесть головку лука

В народе праздник, посвященный Луке, связывали с работами по посадке лука. Его считали целебным и применяли практически от всех недугов: простуды, боли в животе и так далее. Также этот овощ добавляли во многие блюда. В Луков день было принято посещать церковь, молиться святому и просить помощи в финансовых и семейных делах. Также считалось, что если 5 мая съесть головку лука, то наладятся все дела, а здоровье будет крепким весь год. Также в этот день не стоит печь блины, это может привести к неурядицам в семье.