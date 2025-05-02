Трамп и Рубио назначили нового посла США на Украине

Кроме того, стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Уиткофф не устраивает чиновников своим стилем ведения переговоров. Он стал «личным послом» Трампа при президенте России Владимире Путине и одновременно занимается повесткой по Ближнему Востоку. Уиткофф участвует в высокоуровневых встречах самостоятельно, что вызывает критику.