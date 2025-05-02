Трамп и Рубио назначили нового посла США на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс объявила о назначении Джули Дэвис новым послом США на Украине. Об этом стало известно в четверг, 1 мая.
Решение приняли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.
— Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио решили, что посол Джули Дэвис будет работать в Киеве, — цитирует сообщение Брюса РИА Новости.
22 апреля российский лидер Владимир Путин освободил Андрея Будаева от должности посла России в Восточной Республике Уругвай. На его место президент страны назначил Алексея Исакова.
Недавно Путин также назначил Дмитрия Мезенцева, который с марта 2021 года занимал должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, своим полномочным представителем в Конституционном суде.
Кроме того, стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Уиткофф не устраивает чиновников своим стилем ведения переговоров. Он стал «личным послом» Трампа при президенте России Владимире Путине и одновременно занимается повесткой по Ближнему Востоку. Уиткофф участвует в высокоуровневых встречах самостоятельно, что вызывает критику.