После майских праздников сделают перерасчёт за услуги ЖКХ. Кому снизят суммы в квитанциях и на сколько

— Если вы отсутствуете какое-то время в квартире или жилом доме, то за этот период можно сделать перерасчёт и сэкономить на платежах за ЖКУ. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и предоставить доказательства того, что в указанное время вы не проживали в жилом помещении. Подойдут билеты с датами отъезда и возвращения, бронь гостиницы, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.