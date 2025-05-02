Потопы, ДТП и звери из земли: о чём предупреждал потомков Леонардо да Винчи

В наши дни специалисты предупреждают о повышении уровня воды в различных водоёмах под влиянием глобального потепления и иных факторов. За прошлое столетие глобальный уровень моря повысился на 17 см. Уже сегодня некоторые учёные прогнозируют к 2100 году повышение уровня моря от 0,5 до 2 м. Именно об этом и предупреждал да Винчи.