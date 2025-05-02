Потопы, ДТП и звери из земли: о чём предупреждал потомков Леонардо да Винчи

Сбывшиеся предсказания да Винчи.
Летательные аппараты.
Учёный, живший во второй половине XV — начале XVI столетия, предсказал появление самолётов, вертолётов и иных летательных аппаратов, что произошло спустя четыре столетия после его пророчества. Однако звучали предсказания зловеще.
— И будет по воздуху носиться зловещий пернатый род. Они нападут на людей и зверей и будут питаться ими с великим криком. Они наполнят своё чрево их алой кровью, — писал да Винчи.
В данном случае под словами «по воздуху носиться» подразумевается полёт, а под «питаться» и «наполнят своё чрево» — посадка пассажиров.
Телефонная связь.
Также да Винчи полагал, что в будущем люди получат возможность общаться на расстоянии, и он оказался прав. Сегодня практически у каждого жителя планеты есть мобильный телефон, посредством которого можно связаться с другим человеком, находящимся в другой точке земного шара.
— Люди станут разговаривать друг с другом из самых отдалённых стран и друг другу отвечать, — пророчил учёный.
Автомобили.
Да Винчи предвидел и появление всевозможных транспортных средств, включая военные.
— Многих можно будет видеть несущимися на больших животных в быстром беге на погибель собственной жизни и на скорейшую смерть. По земле будут видны животные разного цвета, несущие людей к уничтожению их жизни, — предупреждал учёный.
Здесь мы видим, что да Винчи предупреждал не только о возможности быстрого перемещения на таких машинах, но и высокую смертность из-за них, которая происходит в наши дни по причине ДТП.
Комбайны.
Отдельно да Винчи рассказывал о появлении в будущем специальных машин, которые будут активно применяться в сельском хозяйстве.
— Много будет таких, кто будет свежевать свою мать, переворачивая на ней её кожу, используя для этого ужасного зверя, — полагал он.
В данном случае слово «мать» употребляется не в прямом смысле, а в переносном, в значении «земля». Такое сравнение мы можем встретить у разных народов, включая русских. Нередко мы используем выражение «матушка-земля». Отсюда и объяснение такой трактовки у да Винчи.
Мячи и футбол.
В наши дни в различных спортивных играх используются мячи: в футболе, баскетболе, волейболе и других. При жизни да Винчи этих видов спорта не существовало, но учёный предвидел их появление в будущем.
— Шкуры животных будут выводить людей из молчания с великими криками и ругательствами, — писал да Винчи.
В данном случае мячи называются шкурами животных, поскольку они делаются именно из кожи. Под «великими криками и ругательствами» понимаются эмоции, которые испытывают фанаты во время игры любимой команды. В случаях неудач болельщики нередко прибегают к ругательствам, что предсказывал да Винчи, живший более пяти столетий назад.
Что ожидает мир в будущем.
Глобальный потоп.
Да Винчи предупреждал о том, что в будущем возможен потоп, который может привести к исчезновению целых поселений.
— Морская вода поднимется на высокие вершины гор, к небесам и снова упадёт на жилища людей, — утверждал учёный.
В наши дни специалисты предупреждают о повышении уровня воды в различных водоёмах под влиянием глобального потепления и иных факторов. За прошлое столетие глобальный уровень моря повысился на 17 см. Уже сегодня некоторые учёные прогнозируют к 2100 году повышение уровня моря от 0,5 до 2 м. Именно об этом и предупреждал да Винчи.
Метро.
Ещё одно предсказание да Винчи может говорить о прокладке тоннелей и подземном транспорте.
— Разверзнется… Выйдут из земли звери, облечённые в тьму, которые с удивительными наскоками будут наскакивать на человеческую породу, а она зверскими укусами с пролитием крови будет ими пожираться, — писал да Винчи.
Да Винчи мог предугадать появление техники и щитов, прокладывающих подземные ветки, а под «зверскими укусами» и «кровопролитием» он имел в виду разработку самой породы.
Гибель младенцев.
Да Винчи предупреждал потомков о массовой гибели детей. Это время он сравнивал с эпохой правления царя Иудеи Ирода, который известен тем, что приказал перебить всех вифлеемских детей в возрасте до двух лет.
— Вернётся время Ирода, ибо невинные младенцы будут отняты у своих кормилиц и умрут от великих ранений от рук жестоких людей, — полагал он.
Возможно, он имел в виду массовую практику совершения абортов. Учитывая шифры, используемые да Винчи, можно предположить, что речь идёт именно об этом. Но нельзя исключать, что данное пророчество содержит прямой смысл. Это могут быть и какие-то эпидемии и войны, забирающие у матерей их детей.
Запрет размножаться.
Ещё одним не до конца понятным в наши дни пророчеством да Винчи считается запрет на размножение.
— Большей части мужского рода не будет дозволено размножаться, так как у них будут отняты семенники, — предупреждал учёный.
Вероятно, художник фигурально предвидел распространение смены пола*, идей о нежелании иметь детей, изменение мужской психологии или демографическую катастрофу. Тем не менее современному человеку пока сложно воспринимать подобное утверждение, поскольку оно скорее выглядит как нечто из области фантастики. Но и многие уже осуществившиеся пророчества да Винчи также когда-то воспринимались как нечто несбыточное. Поэтому точный смысл этих слов человечество, скорее всего, сможет расшифровать годы спустя.
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