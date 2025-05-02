Рубио призвал Европу к решительным действиям по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна активизировать свои ресурсы и политическую волю для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, о чем сообщает пресс-служба Госдепартамента США.