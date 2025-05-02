Рубио призвал Европу к решительным действиям по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна активизировать свои ресурсы и политическую волю для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, о чем сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Рубио подчеркнул, что одних слов недостаточно. Он также отметил лидирующую роль Франции в поддержке Украины и подтвердил готовность США к сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами для достижения прочного мира.
— Госсекретарь (Рубио — прим. «ВМ») ясно дал понять, что президент Трамп сосредоточен на прекращении бессмысленного кровопролития на Украине, и подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами для обеспечения прочного мира… Рубио…ясно дал понять, что одних слов недостаточно — Европа должна предоставить реальные ресурсы и политическую волю, чтобы положить конец этой войне, — говорится на сайте ведомства.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 28 апреля, заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней.
Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал данное решение чрезвычайно важным символическим жестом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что Путин выступает за идею прекращения огня на Украине, однако для этого необходимо урегулировать ряд вопросов, которые пока остаются нерешенными и «висят в воздухе».