В России вводят уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсии: что грозит по этой статье

В российский Уголовный кодекс внесены изменения. Это касается статьи 205.6, которая устанавливает ответственность за несообщение о преступлении. В нее внесены дополнения.
Теперь уголовная ответственность ожидает граждан, которые не сообщат правоохранительным органам о тех, кто совершил или готовится совершить диверсию, проходит обучение в этих целях или участвует в диверсионном сообществе, в том числе в качестве организатора. Соответствующий федеральный закон принят 21 апреля и вступает в силу со 2 мая.
При этом уголовная ответственность не грозит тем, кто не сообщил о подготовке или совершении указанных преступлений близким родственником или супругом.
За несообщение о подготовке диверсии могут назначить штраф до 100 тыс. рублей или в размере полугодового дохода осужденного. Также предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до года.
Ранее 23-летнего жителя Ярославля осудили на 20 лет за диверсию и государственную измену, он поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне.
Тем временем ФСБ задержала готовивших покушение на участника СВО агентов спецслужб Украины.
Также сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на опоре ЛЭП в Крыму.