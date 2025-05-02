В России вводят уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсии: что грозит по этой статье

Теперь уголовная ответственность ожидает граждан, которые не сообщат правоохранительным органам о тех, кто совершил или готовится совершить диверсию, проходит обучение в этих целях или участвует в диверсионном сообществе, в том числе в качестве организатора. Соответствующий федеральный закон принят 21 апреля и вступает в силу со 2 мая.