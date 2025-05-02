Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал про поддержку Курской области

«Но нужно больше. Впереди — восстановление жилья, школ, садиков, больниц, дорог и храмов. Чтобы люди почувствовали, что они часть большой страны. Надо сделать так, чтобы было даже лучше, чем было. Всем врагам на зло. За нашу победу», — отметил Дрозденко.