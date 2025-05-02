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Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал про поддержку Курской области

Александр Дрозденко и Александр Хинштейн провели рабочую встречу по вопросам восстановления Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о поддержке, направленной на восстановление Курской области, пострадавшей от боевиков Вооруженных сил Украины. В ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном Дрозденко призвал и другие субъекты РФ присоединиться к поддержке Курской области.

«Здесь нужна помощь не только Ленобласти, но и всей страны. впереди еще много недель и месяцев, за которые регион должен восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях», — сообщил губернатор Ленинградской области.

Отмечается, что главными темами на встрече чиновников стали вопросы, связанные с помощью детям, поддержкой российских военнослужащих и гуманитарными миссиями в регионе. Также представители регионов обсудили восстановление объектов инфраструктуры Курской области, жилых домов и мемориальных памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Дрозденко напомнил, что Ленобласть стала одной из первых, кто принял в своих лагерях отдыха детей из Курской области. Также регион занимался отправкой медикаментов и оказанием необходимой гуманитарной помощи курянам, пострадавшим из-за вторжения ВСУ.

«Но нужно больше. Впереди — восстановление жилья, школ, садиков, больниц, дорог и храмов. Чтобы люди почувствовали, что они часть большой страны. Надо сделать так, чтобы было даже лучше, чем было. Всем врагам на зло. За нашу победу», — отметил Дрозденко.

В свою очередь Александр Хинштейн поблагодарил всех жителей Ленинградской области за поддержку региона. Глава Курской области рассказал, что продолжит вести совместную деятельность с Дрозденко, направленную на восстановление Курской области.