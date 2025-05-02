Никита Хайкин обогнал Игоря Акинфеева по числу матчей в еврокубках

В четверг, 1 мая, спортсмен вышел в стартовом составе своей команды на выездной матч первого полуфинала Лиги Европы против английского «Тоттенхэма». Это была уже 20-я встреча Хайкина на международной арене в текущем сезоне: он провёл пять игр в рамках квалификации Лиги чемпионов и 15 — в Лиге Европы.
Таким образом, россиянин побил достижение Игоря Акинфеева (19 матчей), установленное в легендарном для ЦСКА сезоне 2004/05, когда «армейцы» стали победителями Кубка УЕФА. Хайкин взял эту планку не впервые: он уже повторял рекорд в кампании 2021/22, но только теперь смог превзойти, став самым «европейским» российским вратарём за сезон.
Впрочем, достижение россиянина не помогло «Будё-Глимт» одержать победу: команда уступила «Тоттенхэму» со счётом 1:3. Хозяева поля быстро захватили инициативу: Бреннан Джонсон отличился уже на первой минуте, затем забили Джеймс Мэддисон (34-я) и Доминик Соланке (61-я с пенальти). Единственный мяч у норвежской команды записал на свой счёт Ульрик Салтнес (83-я минута).
А днём ранее россиянин Александр Овечкин вышел на 12-е место по голам в плей-офф Кубка Стэнли. Победа над «Монреаль Канадиенс» позволила «Вашингтон Кэпиталз» выйти во второй раунд плей-офф.