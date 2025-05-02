Никита Хайкин обогнал Игоря Акинфеева по числу матчей в еврокубках

В четверг, 1 мая, спортсмен вышел в стартовом составе своей команды на выездной матч первого полуфинала Лиги Европы против английского «Тоттенхэма». Это была уже 20-я встреча Хайкина на международной арене в текущем сезоне: он провёл пять игр в рамках квалификации Лиги чемпионов и 15 — в Лиге Европы.