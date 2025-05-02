Куда сходить в Самаре 3 и 4 мая: подборка мероприятий на выходные

Первые майские выходные в Самаре обещают быть насыщенными и праздничными. В городе пройдут концерты, выставки, экскурсии и кинопоказы — часть из них приурочена к Дню Победы и посвящена памяти о Великой Отечественной войне. В подборке — балет на музыку Шостаковича, стендап от резидента ТНТ, прогулка по деревянной Самаре, редкие полотна Ван Гога и не только. Выбирайте по душе — и проводите выходные интересно.
Программа «Пламя Победы» (12+) в Самарском академическом театре оперы и балета.
Когда: 3 мая, 18:30. Где: пл. Куйбышева.
В программу войдут два одноактных балета: «Ленинградская симфония» на музыку Шостаковича и премьера «Дом у дороги» на музыку Гаврилина — камерной истории по поэме Твардовского, показывающая войну через судьбу одной семьи.
Вход — по билетам.
Стендап-концерт Артура Шамгунова «Больно смешно» (18+) на Станкозаводе.
Когда: 3 мая, 19:30. Где: ул. Куйбышева 128/1.
Мероприятие пройдет в Бенке Холле. Артур — участник проектов Outside Stand Up, шоу «Stand Up» на ТНТ и автор подкаста на YouTube. Организаторы пишут: «Его стиль — честный, наблюдательный и всегда с искрой. Это стендап, который не только развлекает, но и задевает что-то важное».
Вход — по билетам.
Кинопоказы в кинотеатре «Филин».
Когда: 3−4 мая. Где: 4-ая очередь набережной.
С 1 по 11 мая в Самаре пройдут кинопоказы в бесплатном кинотеатре под открытым небом «Филин». В программе — как классические советские фильмы, так и документальные ленты, а также анимационные картины. В дни праздников зрители смогут увидеть тематические фильмы о Великой Отечественной войне. Посмотреть расписание можно в нашем материале.
Вход — свободный.
Мероприятия в музее-галерее «Заварка».
Когда: 3−4 мая. Где: ул. Самарская, 207а.
В субботу в 11:00 пройдет мастер-класс «Сказочные миры» (6+), на котором дети придумают собственный волшебный мир, нарисуют его карту и обсудят книги для вдохновения. В воскресенье в 15:00 начнется пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+), на которой краевед Олег Баулин расскажет о деревянном зодчестве Самары, символах в резном декоре и истории местных зданий.
Вход — по билетам.
Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+) в Третьяковке.
Когда: 3−4 мая. Где: ул. Ново-садовая, 149.
В экспозиции — 52 произведения из ведущих музеев России, включая работы Ван Гога, Моне, Сезанна, Матисса и русских авангардистов. Выставка будет работать до 28 сентября. Куратор проекта — Татьяна Юденкова, специалист по живописи конца XIX — начала XX века. О том, как организована выставка, какие работы великих художников представлены в галерее и почему эту выставку точно нельзя пропустить — в нашем материале.
Вход — по билетам.
Выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+) в Самарском художественном музее.
Когда: 3−4 мая. Где: ул. Куйбышева, 92.
В проекте участвуют более 200 экспонатов — картины, графика, скульптуры, письма, дневники и фотографии. Организаторами выступили Самарский художественный музей, Музей Победы (Москва), Российский национальный музей музыки и Курский краеведческий музей. Подробнее об экспозиции можно прочитать в нашем материале.
Вход — по билетам.
Пешеходная экскурсия «Куйбышев — дипломатическая столица» (12+) от Музея Эльдара Рязанова.
Когда: 4 мая, 14:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Участники посетят здания, где в годы войны размещались посольства США, Китая и Чехословакии. Экскурсию проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Вход — по билетам.