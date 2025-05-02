Куда сходить в Самаре 3 и 4 мая: подборка мероприятий на выходные

Первые майские выходные в Самаре обещают быть насыщенными и праздничными. В городе пройдут концерты, выставки, экскурсии и кинопоказы — часть из них приурочена к Дню Победы и посвящена памяти о Великой Отечественной войне. В подборке — балет на музыку Шостаковича, стендап от резидента ТНТ, прогулка по деревянной Самаре, редкие полотна Ван Гога и не только. Выбирайте по душе — и проводите выходные интересно.