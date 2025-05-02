Россиян начнут наказывать за несообщение о подготовке диверсии

По обновленной статье предусматривается штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработка осужденного за период до шести месяцев, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. При этом лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.