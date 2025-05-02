В России хотят запустить интеграцию «Почты России» с Госуслугами: к чему это приведет

«Почта России» может претерпеть серьезные изменения. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в мае-июне. Ведомство ожидают качественные преобразования, заявил член Совета директоров Сергей Гаврилов, являющийся также главой комитета Госдумы по вопросам собственности.
За «Почтой России» предлагают законодательно закрепить статус уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома. Также ведомство предполагается интегрировать с цифровыми платформами, в том числе порталом «Госуслуги».
«Это создаст хорошие условия для получения уведомлений и управления отправлениями в дистанционном формате — особенно в малонаселённых или труднодоступных местах», — сказал Гаврилов РИА Новости.
Среди других предлагаемых нововведений — реализация отделениями «Почты России» ряда безрецептурных лекарств и возможность использования отделений как пунктов выдачи заказов с маркетплейсов.
«Вместо бессмысленного поддержания текущего состояния предлагается движение вперёд с расчётом на долгую перспективу», — резюмировал Гаврилов.
Накануне глава «Почты России» Михаил Волков заявил о проблемах, которые наблюдаются в IT-сфере и транспортной инфраструктуре госкомпании.
Как «Почта России» использует искусственный интеллект, читайте здесь на KP.RU.